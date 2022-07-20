وزارة الشباب تناقش مع السفير الألماني أوجه التعاون المشترك في مجال الشباب.

طرابلس 20 يوليو 2022 م ( وال ) – عقدت وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير ” رندة غريب ” اجتماعا مع السفير الألماني لدى ليبيا ” ميكائيل أونمخت ” تم خلاله مناقشة افاق التعاون في المجالات الشبابية

وتناول الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بديوان وزارة الشباب و كريستيان كرواس رئيسة بعثة التعاون الإنمائي ومديرة إدارة الموارد البشرية وتنمية القدرات بالوزارة “هداية الله السويحلي ” بالنقاش سياسة عمل الوزارة خلال العام الأول لتأسيسها ورؤيتها الاستراتيجية في مجال الشباب والمبادرات التي وضعتها الوزارة لاهتمام بالشباب وتنمية ورعاية الشباب الليبي من أجل إدماجهم في بناء الدولة.

كما تم مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالشباب ذات الاهتمام المشترك والسياسات الشاملة للتعاون والمشاريع الشبابية المشتركة الممكن تنفيذها والتي من بينها بناء قدرات الشباب وبرامج التبادل الشبابي المشترك بين البلدين وإدماجهم في مختلف المجالات.