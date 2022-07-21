الامم المتحدة تكشف أن 14 الف شخص تم تهجيرهم يحتمون في مدارس بمدينة الدمازين.

الخرطوم 20 يوليو 2022 (وال) – كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) في السودان أن نحو (14) ألف شخص تم تهجيرهم يحتمون حالياً في ثلاث مدارس بمدينة الدمازين.

وذكر المكتب الأممي في تقريره عن نزوح 1000 شخص إضافي في الروصيرص، فضلاً عن 500 آخرين في محليات قيسان بانتظار التحقق من احتمال زيادة العدد الإجمالي.

وقال إنّ التقارير تشير إلى نزوح ما يقدر بنحو 1800 شخص إلى ولاية سنار، ونبّهت المنظمة الدولية بأن هناك حاجة إلى دعم عاجل لتهدئة الوضع وضمان حماية المدنيين من مزيد الهجمات، وحاجة ملحة لتوفير المياه الصالحة للشرب والمراحيض، فضلاً عن إنشاء وحدات صحية مؤقتة داخل مواقع النازحين..

وقالت (أوشا) ، إنه تم إجراء تقييم لاحتياجات النازحين في مواقع المدارس الثلاث في نفس اليوم، وإن النتائج الأولية تُشير إلى الحاجة لتنظيم وإعادة توزيع النازحين داخلياً في خمسة مواقع حيث تكون نقاط التجمع مزدحمة، كما تم تلقي طلبات لتوسيع القدرة الميدانية لمستشفى الدمازين من الخيام والأدوية والمستلزمات الجراحية والقُدرة العلاجية للمرضى الخارجيين) لمواكبة عدد الحالات المتزايد.