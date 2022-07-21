السفير الأمريكي يدعو إلى إجراء تحقيق محايد في اختفاء سرقيوه ومحاسبة المتورطين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
3 أحزاب في الائتلاف الحاكم الإيطالي ترفض دعم دراغي
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وزير الداخلية (مازن) يكشف عن مقترحا لإعادة هيكلة المعابر والمنافذ الحدودية .
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
ضباط المخابرات الأمريكية يعملون في كييف
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
سوريا تعلن قطع علاقاتها الدبلومسية مع اوكرانيا.
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أضف تعليقـك