تعليق الدراسة والعمل بكافة المؤسسات التعليمية بمدينة صبراته حتى إشعارٍ اخر.

طرابلس 20 يوليو 2022م ( وال ) – أعلنت مراقبة التربية والتعليم صبراتة عن تعليق الدراسة والعمل بكافة المؤسسات التعليمية بالمدينة حتى إشعارٍ اخر.

وقالت المراقبة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية إن قرار تعليق العمل جاء بناءً على التعميم الوارد عن المجلس البلدي صبراتة بشأن إيقاف العمل بكافة المؤسسات بصبراتة.

وكان المجلس البلدي صبراته قد أصدر تعميما اليوم دعا بموجبه كافة المؤسسات الحكومية والمصارف التجارية والشركات العاملة بالبلدية إلى إيقاف العمل من تاريخ اليوم الأربعاء وحتى اشعار آخر.

وأرجع المجلس البلدي ذلك للوضع المحتقن بالمدينة بسبب التعدي على أفراد دوريات مديرية أمن صبراته من طرف مجموعات خارجة عن القانون الليلة البارحة وحفاظا على سلامة المواطنين والجهات سالفة الذكر.

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