الحويج يبحث مع السفير التشيكي العراقيل التي تواجه استئناف عمل الشركات التشيكية في ليبيا .

طرابلس 20 يوليو 2022م ( وال ) – استعرض وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” مع سفير جمهورية التشيك ” يان فيتشتال ” اليوم الأربعاء العلاقات التجارية والعقبات التي تواجه استئناف عمل الشركات التشيكية في ليبيا .

وحث ” الحويج ” السفير التشيكي ” خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس على تشجيع الشركات التشيكية في تنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات وخاصة قطاع الطاقة والغاز والصحة.

وأكد الوزير حرص وزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات وتوفير بيئة عمل مناسبة لها لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وشدد ” الحويج ” على ضرورة تعزيز دور الغرف التجارية بإقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقع ” فيسبوك”.

كما اتفقا الجانبان على عقد اجتماع مشترك بين اصحاب الاعمال الليبيين بهدف تبادل الخبرات خلال الفترة القريبة القادمة.

من جهته أعرب سفير جمهورية التشيك على رغبة الشركات التشيكية في تنفيذ مشاريع استثمارية في ليبيا، كما وجه دعوة رسمية لووزير الاقتصاد ” محمد الحويج ” لزيارة بلاده.

… ( وال ) …