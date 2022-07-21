ليبيا نيوز

منظمة الصحة العالمية : أعداد المصابين بفيروس كورونا تضاعفت في الأسابيع الماضية.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جنيف 21 يوليو 2022 (وال) – ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تضاعفت في الأسابيع الماضية .. محذرا من أن أعداد الوفيات من المنتظر أن تزداد في الأسابيع المقبلة خاصة في ظل وجود سلالات جديدة للفيروس .

    ودعا المدير العام للمنظمة “تادروس ادهانوم” كافة بلدان العالم إلى أن تستعد لمواجهة أي انتشار لفيروس كورونا .. منبها من أن البلدان التي لم تعزز استجابتها تخاطر بشكل كبير خاصة وأن المستشفيات والنظم الصحية في الكثير من البلدان ليست مستعدة .

     وناشد  “ادهانوم” البلدان الاستمرار في إجراء الاختبارات والقيام بعمليات الرصد وإعطاء اللقاحات للفئات المعرضة للخطر مثل المسنين والعاملين الصحيين والمصابين بأمراض مزمنة.

.. ( وال ) ..

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وكالة الأنباء الليبية

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