مركز الأرصاد يحذر الصيادين من رياح نشطة على الساحل الممتد من درنة الي طبرق

طرابلس 21 يوليو 2022 ( وال ) – نشرة الصيد البحري المتوقعة على ســـاحل البلاد لهذا اليوم الخميس وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية

التحذير : ريح شرش نشط هذا اليوم على الساحل من درنة الي طبرق تصل سرعته الي (25) عقدة.

* الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية الى قليلة السحب. والريح براني سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.00) متر. والبحر خفيف الموج. ودرجة حرارة سطح البحر (26 – 28) درجة مئوية. والرؤيـة جيدة.

* الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة. والريح شرش سرعته تتراوح ما بين (10-20) عقدة يصل اليوم الى (25) عقدة على الساحل من درنة الي طبرق. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر يصل هذا اليوم الى (2.50) متر على الساحل من درنة الي طبرق والبحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب. ودرجة حرارة سطح البحر (25 – 28) درجة مئوية . والرؤيـة جيدة.