ليبيا نيوز

مسؤول في زابوروجيه: تعطل جزئي للمنشأة النووية بعد تعرضها لهجوم أوكراني

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن المنشأة النووية في المنطقة لا تعمل بكامل طاقتها، حيث هناك توقف جزئي لوحدتين، وذلك بسبب الهجوم الأوكراني الذي حدث يوم أمس الأربعاء.

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موقع سبوتنيك الروسي

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