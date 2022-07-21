مسؤول في زابوروجيه: تعطل جزئي للمنشأة النووية بعد تعرضها لهجوم أوكراني

أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن المنشأة النووية في المنطقة لا تعمل بكامل طاقتها، حيث هناك توقف جزئي لوحدتين، وذلك بسبب الهجوم الأوكراني الذي حدث يوم أمس الأربعاء.

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