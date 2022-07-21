أبوشريدة : سيف الإسلام القذافي يرحب بقرار إعادة تصدير النفط

طرابلس 21 يوليو 2022 (وال)- رحب سيف الاسلام القذافي، الخميس، بقرار إعادة تصدير النفط الليبي، وفق ما نقل عنه عضو الفريق الساسي عمر ابوشريدة.

وقال بوشريدة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) إن سيف الإسلام القذافي “اعتبر الخطوة مفيدة كون النفط المورد الوحيد للشعب الليبي، لاسيما في هذا التوقيت الذي تشهد فيه أسعار النفط إرتفعا قياسيا”.

وأكد القذافي – وفقا لأبوشريدة- على أهمية وضرورة فرض السيطرة واتباع الحرص والشفافية وحسن التصرف في عائدات النفط وعدم تكرار عملية الهدر التي نتج عنها تبديد اكثر من 500 مليار دولار على مدار السنوات العشر الماضية.

ورحب سيف الاسلام القذافي في معرض حديثه بوساطة الدول العربية الشقيقة التي انتجت هذا الاتفاق الحيوي للاقتصاد الليبي، معتبرا أنه كفيل بتخفيف شدة المعاناة اليومية التي يكابدها المواطن.

وأثنى على هذا النمط من المساهمات العربية واعتبره امراً إيجابيا للغاية، داعيا الأشقاء العرب إلى لعب دور حيوي في وضع حد للازمة الليبية و دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

ونقل أبوشريدة عن القذافي تأكيده أن الانتخابات هي الخطوة الأهم التي تضم حدا للأزمة الليبية. (وال – طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال