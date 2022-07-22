مكتب الثقافة بنت بية يكرم الأستاذ علي الساعدي احد رواد الثقافة بالمنطقة .

سبها 21 يوليو 2022 م ( وال ) – قام مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بلدية بنت بيه بتكريم الأستاذ ” علي ابراهيم الساعدي ” آحد رواد الثقافة والمسيرة الثقافية والادبية بمنطقة بنت بيه ومساهمته في دعم التنمية الثقافية والابداعية في منطقة وادي الحياة وإسهاماته الإيجابية في الرقي بالثقافة والإعلام،.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها مدير مكتب الثقافة ” الهادي علي الهادي ” ومدراء المراكز الثقافية، ورؤساء الأقسام والوحدات بديوان المكتب عقب عودته من رحلة علاج في الخارج،

حيث قدمت له شهادة تقدير تكريما للقامة الوطنية ولبصمته التي تركها في ذاكرة المجتمع المحلي والرفع من مستوى الوعي، والمشهد الثقافي في المنطقة

وعبر الأستاذ ” علي الساعدي ” عن الشكر والتقدير على هذه اللفته الكريمة ” من مكتب الثقافة والتنمية المعرفية .