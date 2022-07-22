سفير تشيكيا لدى ليبيا يشيد بمستوى جاهزية مفوضية الانتخابات لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

طرابلس 21 يوليو 2022م ( وال ) – جدد سفير الجمهورية التشيكية لدى ليبيا ” جان فيسيتال ” دعم بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” اليوم الخميس بديوان مجلس المفوضية في طرابلس وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمفوضية عبر حسابها بموقع “فيسبوك” .

كما أشاد ” فيسيتال ” في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية العليا للانتخابات والجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وللوقوف على مستوى استعداد المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية المقبلة.

وتطرق اللقاء إلى ما يمكن تقديمه من دعم فني وخبرات من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع ” بيبول ” الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

… ( وال ) ..