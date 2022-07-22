الفريق ( الحداد) يطمئن مهجري مدينة درنة بأن قضيتهم محل اهتمام .

طرابلس 22 يوليو 2022 م ( وال) – طمن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” مهجري مدينة درنة بأن قضيتهم محل اهتمام .

جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس، بمكتبه بطرابلس، مع ممثلين عن مهجري مدينة درنة وبحث معهم مشاكل مهجري مدينة درنة وسبل حلها.

ورحب الفريق ” الحداد ” بالمهجرين وقدّم لهم شرحاً عن جهود توحيد المؤسسة العسكرية ، ودورها في حماية الوطن وحدوده .

حيث رحّب بهم، وقدّم لهم شرحاً وطمأنهم بأن قضيتهم محل اهتمام، وبحث معهم مشاكل مهجري مدينة درنة وسبل حلها،

بدورهم أثنى ممثلي مهجري مدينة درنة على الجهد الذي يبذله رئيس الاركان الفريق تجاه عودتهم لمدينتهم وبيوتهم وممتلكاتهم .