خريجو كلية الدفاع الجوي – مصراتة – ينهون عرض مشروع التخرج التعبوي والتقني بعنوان ( نموذج تدريبي لمحاكاة عمليات الدفاع الجوي ).

مصراتة 22 يوليو 2022 م ( وال) – أنهى خريجو كلية الدفاع الجوي – مصراتة – امس الخميس وبحضور قيادات من الجيش الليبي، عرض مشروع التخرج التعبوي والتقني بعنوان ( نموذج تدريبي لمحاكاة عمليات الدفاع الجوي ) وذلك في إطار حرص الكلية على توفير كل السٌّبل والوسائل التدريبية التي يحتاجها الطالب في مدة ثلاث سنوات ليُصبـح ضابط دفاع جوي مُتخصص في الجيش الليبي،

وقام طلبة الصف المتقدم خلال هذا التمرين بإشراف ضباط متخصصين من كلية الدفاع الجوي، بدمج التخصصات التي يدرسها طالب كلية الدفاع الجوي داخل الكلية، وهي نظم آلية وسيطرة ورادار ومدفعية وصواريخ، وتنفيد الفكرة التعبوية للمشروع على مجسم خاص، والتخطيط لكل ما يلزم الوحدات القتالية، للقيام بواجباتها على أتم وجه، لحماية أرض الوطن من أي عدو جوي، وتمتل في دراسة التضاريس وكيفية نصب المحطات الرادارية حسب مواصفاتها التقنية، إلى نشر كتائب الصواريخ.

كما قام طلبة النظم الألية والسيطرة، بنقل البيانات بين الوحدات القتالية بأحدث التقنيات السلكية واللاسلكية، وتجهيز خطة بديلة في حال أي اعتراض او تشويش من العدو، وتنفيذ جميع اللوجستيات اللازمة.

وحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الاركان فان الطلبة الخريجين قاموا بـتجهيز وتحوير محاكي رادار تتبع باستخدام تقنية المتحكمات القابلة للبرمجة PLC ، وتنفيد محاكي رادار كشف باستخدام الاردوينو ، ومحاكاة لعملية قتالية بعد الانتهاء من وصف النموذج التدريبي لمنظومة دفاع الجوي وذلك بتنفيذ محاكاة غارة جوية معادية وتأمين الكشف والتتبع والتعامل مع العدو في الوقت المناسب.

(وال)