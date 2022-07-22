ليبيا نيوز

الخدمة السرية الأمريكية قيد التحقيق الجنائي لإعدام رسائل نصية متعلقة باقتحام الكونغرس

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

بدأ المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحقيقا جنائيا لتحديد السبب وراء تدمير جهاز الخدمة السرية الأمريكي رسائل نصية كان من الممكن أن تسلط الضوء على أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير.

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موقع سبوتنيك الروسي

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