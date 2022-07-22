الخدمة السرية الأمريكية قيد التحقيق الجنائي لإعدام رسائل نصية متعلقة باقتحام الكونغرس

بدأ المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحقيقا جنائيا لتحديد السبب وراء تدمير جهاز الخدمة السرية الأمريكي رسائل نصية كان من الممكن أن تسلط الضوء على أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير.

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