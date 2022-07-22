ليبيا نيوز

عاجل/فرق جهاز الاسعاف والطوارئ يقوم بإنقاذ العائلات العالقة بصالة افراح بمنطقة عين زارة ، ويعمل لإخراج الطلبة القاطنين بالمبيت الجامعي في منطقة الفرناج والمقدر عددهم بـ ( 60) طالبا إلى أماكن أمنة خارج مناطق الاشتباكات .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل/فرق جهاز الإسعاف والطوارئ يقوم بإنقاذ العائلات العالقة بصالة افراح بمنطقة عين زارة ، ويعمل لإخراج الطلبة القاطنين بالمبيت الجامعي في منطقة الفرناج والمقدر عددهم بـ ( 60) طالبا إلى أماكن أمنة خارج مناطق الاشتباكات .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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