عاجل/فرق جهاز الاسعاف والطوارئ يقوم بإنقاذ العائلات العالقة بصالة افراح بمنطقة عين زارة ، ويعمل لإخراج الطلبة القاطنين بالمبيت الجامعي في منطقة الفرناج والمقدر عددهم بـ ( 60) طالبا إلى أماكن أمنة خارج مناطق الاشتباكات .

عاجل/فرق جهاز الإسعاف والطوارئ يقوم بإنقاذ العائلات العالقة بصالة افراح بمنطقة عين زارة ، ويعمل لإخراج الطلبة القاطنين بالمبيت الجامعي في منطقة الفرناج والمقدر عددهم بـ ( 60) طالبا إلى أماكن أمنة خارج مناطق الاشتباكات .
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وكالة الأنباء الليبية
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