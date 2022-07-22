عاجل/فرق جهاز الاسعاف والطوارئ يقوم بإنقاذ العائلات العالقة بصالة افراح بمنطقة عين زارة ، ويعمل لإخراج الطلبة القاطنين بالمبيت الجامعي في منطقة الفرناج والمقدر عددهم بـ ( 60) طالبا إلى أماكن أمنة خارج مناطق الاشتباكات .

عاجل/فرق جهاز الإسعاف والطوارئ يقوم بإنقاذ العائلات العالقة بصالة افراح بمنطقة عين زارة ، ويعمل لإخراج الطلبة القاطنين بالمبيت الجامعي في منطقة الفرناج والمقدر عددهم بـ ( 60) طالبا إلى أماكن أمنة خارج مناطق الاشتباكات .