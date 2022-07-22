ليبيا نيوز

عاجل / في بيان له المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي : على وزيري الدفاع والداخلية حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شانها فرض الامن داخل العاصمة طرابلس .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل / في بيان له المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي : على وزيري الدفاع والداخلية حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شانها فرض الامن داخل العاصمة طرابلس . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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