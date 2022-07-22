عاجل / في بيان له المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي : على وزيري الدفاع والداخلية حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شانها فرض الامن داخل العاصمة طرابلس .