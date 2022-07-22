عاجل / في بيان له المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي : على وزيري الدفاع والداخلية حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شانها فرض الامن داخل العاصمة طرابلس .
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وكالة الأنباء الليبية
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عاجل المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، الليبي يطلب من النائب العام والمدعي العام العسكري كل حسب اختصاصه بفتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس .
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
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