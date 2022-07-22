لأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة.

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة .
ملخص عام:تبقى الأجواء صيفية معتدلة على اغلب مناطق ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي :-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38)مْ.
وال..
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