لأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة.

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة .

ملخص عام:تبقى الأجواء صيفية معتدلة على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38)مْ.

وال..