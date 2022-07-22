ليبيا نيوز

لأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة.

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة  .

ملخص عام:تبقى الأجواء صيفية معتدلة على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

  درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38)مْ.

 وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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