ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا بداية من يوم الجمعة .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا بداية من يوم الجمعة .

 طرابلس 22 يوليو 2022 (وال) – الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: لا يوجد.

**  الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية.

• الريح براني الى بحري ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل طرابلس والخمس سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

 ** • الساحل من الخليج إلى طبرق:

 • السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شرش الى بحري يتحول يوم الغد الى شلوق على ساحل شحات

        سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.50) متر.

• البحر خفيف الموج الي قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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