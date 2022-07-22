الكويت… التحقيق مع 62 وسيلة إعلامية بسبب نشر أخبار غير صحيحة عن رئيس الوزراء الجديد

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، أنه تمت إحالة 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهمة “نشر أخبار كاذبة ومضللة” عن التشكيل الحكومي المرتقب، عقب أيام من تداول أنباء غير رسمية بشأنه.

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