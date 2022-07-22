ليبيا نيوز

الكويت… التحقيق مع 62 وسيلة إعلامية بسبب نشر أخبار غير صحيحة عن رئيس الوزراء الجديد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، أنه تمت إحالة 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهمة “نشر أخبار كاذبة ومضللة” عن التشكيل الحكومي المرتقب، عقب أيام من تداول أنباء غير رسمية بشأنه.

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موقع سبوتنيك الروسي

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