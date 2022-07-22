البعثة الأممية تعرب عن قلقها من اشتباكات العاصمة وتًطالب بتحقيق العدالة لضحاياها

طرابلس 22 يوليو 2022 (وال)- أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلة أمس في طرابلس.

وطالبت البعثة – في صفحتها الرسمية على توتير – بالتحقيق في الأحداث بما يحقق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم، مؤكدة أن أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول.

ودعت البعثة الأممية جميع الليبيين ببذل كل ما في وسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس، وعلى جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار، والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. (وال)

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