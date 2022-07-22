لجنة جائزة جامعة سبها للتميز تعقد اجتماعها الاول للعام الجامعى (2022 ) .

سبها / 22 يوليو2022 ( وال ) – عقدت لجنة التحضير والاعداد لجائزة جامعة سبها للتميز العلمى اجتماعها الاول للعام الجامعى 2022 ) ناقشت خلاله آلية العمل والتحضير للجائزة فى عامها الثالث .

ويتضمن التسابق للحصول على الجائزة اربع فروع رئيسية “افضل بحث للمرحلة الجامعية الاولى ،افضل بحث ماجستير ،افضل ورقة علمية ،افضل كتاب مؤلفا و مترجم مقتصر على اللغة العربية “وذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة فى لائحة الجائزة .

ونوهت اللجنة خلال اجتماعها بان المناقشة على الجائزة ستقتصر على البحوث والكتب المنجزة خلال السنوات (2021-20229 .

(وال سبها )