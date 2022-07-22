ليبيا نيوز

لجنة جائزة جامعة سبها للتميز تعقد اجتماعها الاول للعام الجامعى (2022 ) .

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

سبها / 22 يوليو2022 (  وال  ) – عقدت لجنة  التحضير  والاعداد لجائزة جامعة سبها  للتميز العلمى اجتماعها الاول للعام الجامعى  2022 )   ناقشت خلاله آلية العمل والتحضير  للجائزة فى   عامها الثالث .

ويتضمن التسابق للحصول على الجائزة اربع فروع رئيسية “افضل بحث للمرحلة الجامعية الاولى ،افضل بحث ماجستير ،افضل ورقة علمية ،افضل كتاب مؤلفا و مترجم مقتصر على اللغة العربية “وذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة فى لائحة الجائزة .

ونوهت اللجنة خلال اجتماعها  بان  المناقشة على الجائزة  ستقتصر على البحوث والكتب  المنجزة خلال السنوات (2021-20229 .

 (وال سبها  )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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