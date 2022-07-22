عاجل / السفارة الامريكية لدى ليبيا : تدعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لإعادة فتح إنتاج النفط والغاز الليبي وتقف على أهبة الاستعداد مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود التي تقودها ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة حتى يستفيد جميع الليبيين من ثروة بلادهم النفطية.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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