عاجل السفارة الامريكية لدي ليبيا : عبّرنا عن شكرنا لستيفاني ويليامز على سنوات خدمتها كوسيط في الأمم المتحدة ودعونا إلى التعيين العاجل لممثل خاص جديد للأمين العام حتى يمكن مواصلة العمل الذي بدأته دون انقطاع .