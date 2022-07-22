عاجل السفارة الامريكية لدي ليبيا : عبّرنا عن شكرنا لستيفاني ويليامز على سنوات خدمتها كوسيط في الأمم المتحدة ودعونا إلى التعيين العاجل لممثل خاص جديد للأمين العام حتى يمكن مواصلة العمل الذي بدأته دون انقطاع .
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وكالة الأنباء الليبية
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