ليبيا نيوز

عاجل السفارة الامريكية لدي ليبيا : عبّرنا عن شكرنا لستيفاني ويليامز على سنوات خدمتها كوسيط في الأمم المتحدة ودعونا إلى التعيين العاجل لممثل خاص جديد للأمين العام حتى يمكن مواصلة العمل الذي بدأته دون انقطاع .

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 عاجل السفارة  الامريكية لدي ليبيا : عبّرنا عن شكرنا لستيفاني ويليامز على سنوات خدمتها كوسيط في الأمم المتحدة ودعونا إلى التعيين العاجل لممثل خاص جديد للأمين العام حتى يمكن مواصلة العمل الذي بدأته دون انقطاع . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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