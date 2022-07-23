خام برنت يتجاوز 105 دولار في المعاملات الآسيوية رغم شحّ الإمدادات.

سنغافورة 22 يوليو 2022 م (وال) ــــ ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، لتتعافى من انخفاضات سابقة بعد 6 أسابيع من تعزيز الطلب في آسيا على خام برنت الذي يُتوقع أن يحقق أول مكاسب أسبوعية له، في ظل نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية .

وذكرت وكالة رويترز ان العقود الآجلة لخام برنت برنت 1.61 دولار، أي 1.6%، إلى 105.47 دولارات للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43 دولار، أي 1.5%، إلى 97.78 دولاراً للبرميل .

ونقلت الوكالة عن الشريك الإداري في “إس.بي.آي” لإدارة الأصول، ستيفن إينيس، قوله : إنّ (المستثمرين يترقبون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي “البنك المركزي”الأسبوع المقبل بشأن سعر الفائدة) .

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