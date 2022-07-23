السعودية تفتح باب التطوع أمام الفتيات لتعزّز الكادر النسائي في الأمن العام .

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
أكثر من 1700 وفاة في إسبانيا والبرتغال بسبب موجة الحر
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
خام برنت يتجاوز 105 دولار في المعاملات الآسيوية رغم شحّ الإمدادات.
تم النشر منذُ 50 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
الصين تعلن استعدادها لتقديم الدعم لرئيس سريلانكا الجديد
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
الناطق باسم جهاز الاسعاف والطوارئ لوكالة الانباء الليبية : الحصيلة الاولية لاشتبكات طرابلس ( 10 ) قتلى بينهم مدنيين و ( 27 ) جريحا .
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أضف تعليقـك