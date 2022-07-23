عاجل/ إدارة مطار معيتيقة الدولي تفيد في إعلان مقتضب عن إعادة استئناف الرحلات من والى المطار . . الإعلان لم يحدد موعد الاستئناف هل هو اعتبارا من اليوم أو من السبت .