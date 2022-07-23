ليبيا نيوز

عاجل/ إدارة مطار معيتيقة الدولي تفيد في إعلان مقتضب عن إعادة استئناف الرحلات من والى المطار . . الإعلان لم يحدد موعد الاستئناف هل هو اعتبارا من اليوم أو من السبت .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل/ إدارة مطار معيتيقة الدولي تفيد في إعلان مقتضب عن إعادة استئناف الرحلات من والى المطار . . الإعلان لم يحدد  موعد الاستئناف هل هو  اعتبارا من اليوم  أو من السبت . 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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