انتشار الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية امن طرابلس لتأمين المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة الليلة البارحة .

طرابلس 22 يوليو 2022م ( وال ) – باشرت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس في تأمين وفتح الطرق في الاحياء التي شهدت اشتباكات مسلحة الليلة البارحة .

وأفادت المديرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بأن اعضاء شرطة النجدة و المرور وقوة المهام الخاصة بالمديرية يواصلون الانتشار في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة وذلك بتكليف ومتابعة مستمرة من مدير امن طرابلس .

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمديرية فان المواقع التي شهدت انتشار واسعا لعناصر شرطة النجدة و المرور وقوة المهام الخاصة شملت جزيرة الفرناج و حتى النصب التذكاري مرورا بجزيرة السلام او ما يعرف بالاربع شوارع” .

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