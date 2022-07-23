القائد الأعلى للجيش الليبي يعقد اجتماعاً طارئاً بخصوص اشتباكات طرابلس .

طرابلس 22 يوليو 2022 م (وال ) – عقد القائد الاعلى للجيش الليبي ممثلا في رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي” ونائبه ” عبدالله اللافي” اجتماعا اليوم الجمعة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع- عبد الحميد الدبيبة ” بحضور كلا من رئيس الأركان العامة، والمدعي العام العسكري، ووزيرا الحكم المحلي و الداخلية المكلف، وآمر القوات البرية، وآمر هيئة العمليات برئاسة الأركان العامة، وممثل عن الاستخبارات العسكرية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي .

وأفاد المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع الطارئ خلص إلى تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار ، وتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليله البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،و تكليف وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها للسيد رئيس الوزراء.

(وال)