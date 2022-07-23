الولايات المتحدة ترحب بـاتفاق "الصفقة الغذائية" وتتطلع إلى تنفيذها السريع

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بـاتفاق “الصفقة الغذائية” التى تم توقيعها بين أوكرانيا وروسيا، الجمعة في إسطنبول، حيث دعت واشنطن إلى تنفيذها السريع.

موسكو – سبوتنيك . وقال بلينكن في بيان، اليوم السبت: “ترحب الولايات المتحدة بهذه الصفقة وتقدر الجهود الدبلوماسية المركزة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة (أنتونيو) غوتيريش والرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان”.

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وأضاف بلينكن “الجياع حول العالم لا يستطيعون الانتظار. نتوقع أن يبدأ تنفيذ اتفاق اليوم بسرعة، ويستمر دون انقطاع أو تدخل”.

هذا ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.