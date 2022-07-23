ليبيا… ارتفاع حصيلة الاشتباكات بطرابلس إلى 16 قتيلا و34 جريحا

ارتفعت في العاصمة الليبية طرابلس حصيلة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت فجر الجمعة بين مجموعات مسلحة في عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 16 قتيلاً و34 جريحاً.

بنغازي – سبوتنيك . وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “حصيلة ضحايا الإشتباكات في طرابلس ارتفعت إلى 16 قتيلا و34 جريحا”.

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وأوضح علي أن “الفرق الطبية والهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ وجهاز الدعم الطبي مستمرين في إيجاد طرق للوصول إلى العائلات العالقة في منطقة مشروع الموز بمنطقة عين زارة”، مؤكداً على أن “الفرق الطبيبة لا تستطيع الدخول إلى مواقع الاشتباكات الدائرة الآن في منطقة عين زارة واحتدام القتال يعوقنا عن القيام بمهامنا الإنسانية والطبية هناك”.