الجيش السوداني يدعو القوى السياسية إلى تسريع تشكيل الحكومة الانتقالية

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، إن الجيش السوداني يدعو القوى السياسية في البلاد إلى تسريع عملية اتخاذ القرار لتشكيل السلطات الانتقالية.

موسكو – سبوتنيك . قال دقلو، الجمعة، إن الجيش قرر “إتاحة فرصة للقوى السياسية الثورية والوطنية لإجراء حوار فيما بينها” والتوصل إلى اتفاق دون تدخل من الجيش.

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ودعا نائب رئيس مجلس السيادة جميع القوى السياسية في السودان إلى “تسريع” عملية تشكيل حكومة انتقالية.

يشار إلى أنه في بداية هذا الشهر، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا بحل المجلس وقال إن الجيش لن يشارك في الحوار الوطني بين القوى المتصارعة.

وفي وقت سابق، هذا الشهر، قال مصدر لوكالة “سبوتنيك” إن البرهان أقال خمسة أعضاء مدنيين في مجلس السيادة.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أطاح الجيش السوداني، بقيادة البرهان بالحكومة، وأعلن حالة الطوارئ وأنشأ مجلسا سياديا انتقاليا تحت قيادته.

وأجبرت الاحتجاجات اللاحقة البرهان على توقيع اتفاق ينص على إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وإجراء الانتخابات في يوليو 2023 وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. ومع ذلك، استمرت الأزمة السياسية، وتنحى حمدوك في 2 يناير.