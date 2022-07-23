مرشحة رئاسة وزراء بريطانيا ليز تروس: أنا "متمردة" وأسعى لجعل المملكة أقوى

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها “متمردة” وإنها ستسعى جاهدة لتغيير الأمور وجعل المملكة المتحدة أقوى إذا انتخبت رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة.

موسكو – سبوتنيك . وقالت تروس لصحيفة التلغراف البريطانية في أول مقابلة صحفية (نشرت يوم الجمعة) منذ الوصول إلى المرحلة الثانية من سباق القيادة: “أرى نفسي متمردة لأنني أريد تغيير الأمور”.

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وقالت تروس إن المملكة المتحدة عانت مع انخفاض النمو لمدة عقدين وتفاقم الوضع بسبب وباء فيروس كورونا، والآن بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضافت: “وهذه لحظة محورية لبلدنا، هل نواصل العمل كالمعتاد؟ أم نقوم بالأشياء بشكل مختلف، هل نكون أجرأ؟!”

وتابعت الوزيرة البريطانية: “أريد أن أفعل الأشياء بشكل مختلف وأن أكون جريئة حتى نصبح قوة عالية النمو وعالية الإنتاجية”.

يشار إلى أن تروس والمستشار السابق ريشي سوناك، وهما آخر مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة ، أمامهما ستة أسابيع من الحملات الانتخابية قبل أن يجري تصويت المحافظين الأوسع على زعيمهم الجديد، ومن المتوقع أن تكون النتيجة النهائية في بداية سبتمبر.

وفي وقت سابق، قال الموظف المدني السابق في المفوضية الأوروبية فرانسيس كول لوكالة “سبوتنيك” إن المملكة المتحدة ستواصل سياسة بوريس جونسون الخارجية المتشددة بشأن روسيا تحت قيادة ليز تروس إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء.