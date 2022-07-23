فطور يؤدي إلى تراكم الدهون

حذرت مارينا كوبيتكو، خبيرة التغذية، في مقابلة “سبوتنيك”، من أن التناول المنتظم لوجبة إفطار فرنسية تقليدية يمكن أن يبدأ عملية تراكم الدهون.

يعتبر العديد من خبراء التغذية أن الوجبة الصباحية هي الأهم، لذلك يجب أن نكون انتقائيين بشأن الأطباق التي نتناولها على الإفطار. يجب الإكثار من الكرواسون. على وجه الخصوص، لا

وقالت: “في المطبخ الفرنسي الوطني، من المعتاد تناول كرواسون مع القهوة على الإفطار. ولكن من وجهة نظر التغذية الحديثة، من الخطأ تناول مثل هذا الطعام”.

وفقًا للخبيرة، لا يحتوي الكرواسون التقليدي إلا على “السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون المشبعة.

وأوضحت كوبيتكو أن “الكرواسون يُخبز من دقيق ممتاز. لا يوجد شيء آخر غير السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون المشبعة. نسبة البروتين فيها قليلة جدًا، ولا يوجد عمليًا أي فيتامينات ومعادن وألياف غذائية”.

تعتقد الخبيرة أن المنتجات بمثل هذه التركيبة يمكن أن اثير تراكم الدهون في الجسم.

الكرواسون منتج غير متوازن وعالي الكربوهيدرات وفيه سعرات حرارية عالية. إذا تناولته، ستبدأ عملية تراكم الدهون في الجسم.

توصي خبيرة التغذية باستبدال الكرواسون الفرنسي بخبز مصنوع من دقيق القمح الكامل في قائمة الصباح.