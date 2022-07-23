رصد غواصة نووية روسية في مضيق دنماركي

نشرت البحرية الدنماركية صورة لغواصة روسية تبحر على السطح من بحر الشمال إلى بحر البلطيق.
هذه غواصة هجومية نووية من مشروع 971 كي-157 “فيبر”. ذكر موقع BMPD أن الغواصة تتجه إلى كرونشتاد للمشاركة في العرض البحري الرئيسي. في وقت سابق، مرت الغواصة النووية “سيفيرودفينسك” بنفس الطريق. شاركت فيبر في العرض العسكري في يوم البحرية عام 2021.
كي-157- هي غواصة نووية متعددة الأغراض تابعة للأسطول الشمالي، مرتبطة بالمشروع 971 “شوكا-بي”وجميع الغواصات اللاحقة للمشروع تختلف عن الغواصات القديمة بمعدات حديثة وطول أكبر يبلغ ثلاثة أمتار. تتمثل المهام الرئيسية للغواصة في البحث عن غواصات استراتيجية وسفن معادية أخرى، وحراسة ناقلات صواريخ الغواصات الخاصة بها على طرق الدوريات القتالية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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