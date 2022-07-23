رصد غواصة نووية روسية في مضيق دنماركي

هذه غواصة هجومية نووية من مشروع 971 كي-157 “فيبر”. ذكر موقع BMPD أن الغواصة تتجه إلى كرونشتاد للمشاركة في العرض البحري الرئيسي. في وقت سابق، مرت الغواصة النووية “سيفيرودفينسك” بنفس الطريق. شاركت فيبر في العرض العسكري في يوم البحرية عام 2021.