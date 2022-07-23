الأمم المتحدة: لم يتم بعد تحديد مساحة المنطقة العازلة بجانب ممر تصدير الحبوب من أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة أنه لم يتم بعد تحديد مساحة المنطقة العازلة بالقرب من ممر تصدير الحبوب الأوكرانية وأن تحديد ذلك سيتم من قبل مركز التنسيق.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال بخصوص مساحة المنطقة العازلة بجوار الممر: “لا أعرف، هذا سيتم تقريره من قبل لجنة التنسيق المشركة خلال اليومين المقبلين”.

وأضاف غريفيث: “لم يحددوا بعد المساحة الكافية للمنطقة العازلة، وما هي المسافة الآمنة من الممر، ميل واحد أو 5 أميال على كل جانب. نحن نتحدث عن مسافة كافية لضمان مرور آمن للسفن على طول هذه الطرق”.

هذا ووقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة في اسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

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