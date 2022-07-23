لقاء برلماني ليبي – مالطي مشترك لمواجهة التحديات في منطقة البحر المتوسط لصالح شعوب المنطقة

فاليتا 23 يوليو 2022 (وال)- استعرض رئيس البرلمان المالطي أنجلو فاروجيا مع عضو مجلس النواب – رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ربيعة بوراس، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين في مجالات مختلفة، وتنسيق العمل المشترك لمواجهة التحديات في منطقة البحر المتوسط لصالح شعوب المنطقة.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر البرلمان المالطي بفاليتا؛ أهمية دور مجلس النواب في تعزيز الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، من خلال دوره في دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق عملية شفافة ونزيهة.

وأكد رئيس البرلمان المالطي خلال اللقاء على دعمه ورغبته في التعاون مع مجلس النواب الليبي، للمساعدة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا، والتأكيد على استمرار التعاون، وتعزيز دور البرلمانات في مساعدة بلدانهم نحو الاستقرار والتنمية والسلام. (وال)

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