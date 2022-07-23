مذيعة عربية تلتقي بابنها بعد 20 يوما من اختطافه… فيديو

من تاريخ

5/7/2022

اصعب ايام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل 😞💔

وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت. pic.twitter.com/dIqjKqbR9R

— #أحلام_العجارمة (@ajarmehahlam) July 22, 2022