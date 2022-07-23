واشنطن تحث جميع الفاعلين السياسيين في ليبيا ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح

طرابلس 23 يوليو 2022 (وال)- حثث الولايات المتحدة الأمريكية جميع الفاعلين السياسيين في ليبيا، ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح.

جاء ذلك على لسان سفيرها ومبعوثها الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند، الذي نبه إلى أن اشتباكات اليوم في مصراتة تظهر الاحتمال الخطير بأنّ العنف الأخير سوف يتصاعد.

وقال السفير نورلاند في سلسلة تغريدات على شبكة تويتر “تُظهر هذه التوترات المتصاعدة الضرورة الملحة لأن يتبنى القادة السياسيون الليبيون على الفور مسارًا متفقًا عليه، لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحقّ لخدمة مصالح جميع الليبيين”.

وأضاف نورلاند قائلا إن “الجهود المسلحة سواء لاختبار الوضع السياسي الراهن أو الدفاع عنه؛ تنطوي على مخاطر بإعادة ليبيا إلى حقبة اعتقد مواطنوها أنها مضت وولّت، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو”. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال