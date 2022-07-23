المجر: العقوبات لم تهز موسكو وأوروبا خسرت أربع حكومات

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن العقوبات المناهضة لروسيا لم تهز موسكو، وخسرت أوروبا أربع حكومات وهي في أزمة اقتصادية وسياسية.

وأوضح أوربان متحدثا في مدينة بايلي توسند الرومانية: “استراتيجية الغرب مثل سيارة بإطارات تالفة… العقوبات لم تهز موسكو. أوروبا في ورطة – اقتصادية وسياسية، أصبحت أربع حكومات ضحية في بريطانيا وبلغاريا وإيطاليا وإستونيا… سيواجه الناس ارتفاعًا حادًا في الأسعار … ومعظم دول العالم أيضًا لم تدعمنا – الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والعالم العربي وإفريقيا – الجميع يقفون جانبا بعيدا عن هذا الصراع، إنهم منشغلون بأعمالهم.

ويعتقد رئيس الوزراء المجري أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة لمفاوضات السلام فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، ولم تنجح العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدا أن الاستراتيجية يجب أن تهدف إلى تحقيق السلام.