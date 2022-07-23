الجيش الأمريكي ينقل عشرات الصهاريج من النفط السوري إلى قواعده في العراق

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد لنظيره التركي خلوصي أكار، أمس في اسطنبول وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، “عدم شرعية العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على الحكومة السورية الرسمية”، وأوضح أن هذه القيود “تفاقم الوضع الإنساني الصعب في البلاد”.