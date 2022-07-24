ليبيا نيوز

الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي مرض جدري القردة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، وأكدت أن تفشي مرض جدري القردة “يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن “المنظمة قررت اعتبار تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”.
وأشار إلى أن “هناك أكثر من 16 ألف حالة إصابة بمرض جدري القردة تم تسجيلها في 75 دولة، بالإضافة إلى 5 وفيات”.
وأضاف: “”على الرغم من أنني أعلن [المرض] حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، إلا أنه حتى هذه اللحظة، فإن تفشي هذا الوباء يزداد بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين، وخاصة أولئك الذين لديهم علاقات جنسية متعددة”.
ولفت غيبريسوس إلى أن المنظمة تعتبر مخاطر تفشي المرض معتدلة حول العالم، باستثناء المنطقة الأوروبية، التي ترى المنظمة أنها مرتفعة المخاطر فيما يتعلق بتفشي المرض.
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى تضامن دولي لمواجهة جدري القردة، للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

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موقع سبوتنيك الروسي

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