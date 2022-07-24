الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي مرض جدري القردة

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، وأكدت أن تفشي مرض جدري القردة “يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن “المنظمة قررت اعتبار تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”.

وأشار إلى أن “هناك أكثر من 16 ألف حالة إصابة بمرض جدري القردة تم تسجيلها في 75 دولة، بالإضافة إلى 5 وفيات”.

🚨 BREAKING:

“For all of these reasons, I have decided that the global #monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern.”-@DrTedros pic.twitter.com/qvmYX1ZBAL — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2022

وأضاف: “”على الرغم من أنني أعلن [المرض] حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، إلا أنه حتى هذه اللحظة، فإن تفشي هذا الوباء يزداد بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين، وخاصة أولئك الذين لديهم علاقات جنسية متعددة”.

ولفت غيبريسوس إلى أن المنظمة تعتبر مخاطر تفشي المرض معتدلة حول العالم، باستثناء المنطقة الأوروبية، التي ترى المنظمة أنها مرتفعة المخاطر فيما يتعلق بتفشي المرض.