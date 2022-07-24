نشوب المزيد من الحرائق في اليونان نتيجة ارتفاع درجة الحرارة .

أثينا في 23 يوليو 2022 ( وال )- تكافح فرق الإطفاء في اليونان ، اليوم السبت ، لإخماد حرائق كبيرة وصغيرة ، نتيجة ارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدتها البلاد ، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية .

وذكرت مصادر اعلامية أن حريقا كبيراً ما زال يجتاح حديقة ” داديا ” الوطنية ، بالقرب من الحدود مع تركيا ، وهي واحدة من أكبر مناطق الغابات في جنوب شرق أوروبا.

كما اندلع حريق ثان كبير في الجانب الجنوبي من جزيرة “ليسبوس”، وأمرت قوة الدفاع المدني بإخلاء قرية ” فاتيرا “.

وانطلقت وحدات فرق الإطفاء من البر الرئيسي إلى ليسبوس لتعزيز الجهود، في حين أن حرائق أصغر حجما تشتعل في شبه جزيرة “بيلوبونيز”.

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