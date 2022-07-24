ليبيا نيوز

نشوب المزيد من الحرائق في اليونان نتيجة ارتفاع درجة الحرارة .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

أثينا في 23 يوليو 2022 ( وال )- تكافح فرق الإطفاء في اليونان ، اليوم السبت ، لإخماد حرائق كبيرة وصغيرة ، نتيجة ارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدتها البلاد ، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية  .

    وذكرت مصادر اعلامية أن حريقا كبيراً ما زال يجتاح حديقة ” داديا ” الوطنية ، بالقرب من الحدود مع تركيا ، وهي واحدة من أكبر مناطق الغابات في جنوب شرق أوروبا.

      كما اندلع حريق ثان كبير في الجانب الجنوبي من جزيرة “ليسبوس”، وأمرت قوة الدفاع المدني بإخلاء قرية ” فاتيرا “.

    وانطلقت وحدات فرق الإطفاء من البر الرئيسي إلى ليسبوس لتعزيز الجهود، في حين أن حرائق أصغر حجما تشتعل في شبه جزيرة “بيلوبونيز”.

   …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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