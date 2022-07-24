الصحة العالمية تعلن أن لقاحات كورونا أنقذت حياة 19.8 مليون شخص في العام الأول للتطعيم .

جنيف في 22 يوليو2022 (وال) / اعلنت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” أنقذت حياة 19.8 مليون شخص في العام الأول للتطعيم.

وشددت المنظمة – في تحديث أصدرته أمس الجمعة حول استراتيجية التطعيم ضد فيروس “كورونا” على ضرورة الوصول إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية والذين تزيد أعمارهم على 60 عاما وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر لأنهم أولويات في الطريق للوصول إلى هدف التغطية بنسبة 70%. مشيرة الى أن التحديث الجديد يرفع استراتيجية منظمة الصحة العالمية إلى هدف تطعيم 100% من العاملين في مجال الرعاية الصحية و100% من الفئات السكانية المعرضة للخطر بجرعات أولية وجرعات معززة، وذلك بهدف تقليل الوفيات وإبقاء المجتمعات مفتوحة وضمان عمل الاقتصادات مع استمرار انتقال العدوى.

كما أشارت إلى أنه في حين أن اللقاحات أنقذت أرواحا لا حصر لها، إلا أنها لم تقلل بشكل كبير من انتشار الفيروس التاجي.. موضحة أن هناك حاجة إلى الابتكار لتطوير لقاحات جديدة تقلل بشكل كبير من انتقال العدوى وتسهل إدارتها وتوفر حماية أوسع وأطول أمدا.

ع.ر