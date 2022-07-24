الحداد يتفقد رفقة وزير الداخلية المُكلف المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة .

طرابلس 23 يوليو 2022 م (وال ) – تفقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن “محمد الحداد”، رفقة وزير الداخلية المُكلف “بدر الدين التومي ” ورئيس هيئة العمليات العسكرية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية بالوزارة، منطقة عين زارة للوقوف على الاضرار والخسائر الناجمة بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة .

جاءت جولة ” الحداد ” التفقدية بعد تكليف القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ووزير الداخلية المكلف، بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار في الاشتباكات المسلحة التي دارت في مدينة طرابلس .

والتقي الفريق ” الحداد ” خلال جولته بسكان المنطقة لطمأنتهم بمتابعة الدولة ووقوفها معهم ، وتوفير أمنهم وحمايتهم ، والعمل على عدم تكرار مثل هذه التجاوزات والخروقات الأمنية ، داعيا الجميع إلى الوقوف ودعم مؤسسات الدولة وتصحيح مسارها ومهامها لتقدم خدماتها لجميع الليبيين ، وليس لعائلات أو مناطق أو قبائل .

(وال)