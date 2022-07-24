مقاطعة أوكرانية جديدة تجري استفتاء في الخريف للانضمام إلى روسيا

سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال باليتساكي عبر تطبيق “تليغرام”: “سيتم إجراء استفتاء على مسألة انضمام منطقتنا إلى روسيا في الخريف بمبادرة من سكان منطقة زاوبروجيه”.

وأضاف: “نحن الآن نجري العمل التحضيري من أجل أن يكون الاستفتاء شرعيا وشفافا، وقد وقعت مرسوما بشأن إنشاء لجنة انتخابات لمنطقة زابوروجيه من أجل حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين”.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 25 أيار/مايو الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.