مقاطعة أوكرانية جديدة تجري استفتاء في الخريف للانضمام إلى روسيا

وأضاف: “نحن الآن نجري العمل التحضيري من أجل أن يكون الاستفتاء شرعيا وشفافا، وقد وقعت مرسوما بشأن إنشاء لجنة انتخابات لمنطقة زابوروجيه من أجل حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين”.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 25 أيار/مايو الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.
وتم تشكيل إدارات عسكرية – مدنية في المناطق، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، واستؤنفت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أعلن في وقت سابق، أن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة، والهدف هو أن تنضم إلى روسيا.
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