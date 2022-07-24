ليبيا نيوز

مقاطعة أوكرانية جديدة تجري استفتاء في الخريف للانضمام إلى روسيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن رئيس إدارة إقليم زابوروجيه، يفغيني باليتساكي، اليوم السبت، أنه قد “وقع مرسوما لتشكيل لجنة انتخابية وإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا”.

سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال باليتساكي عبر تطبيق “تليغرام”: “سيتم إجراء استفتاء على مسألة انضمام منطقتنا إلى روسيا في الخريف بمبادرة من سكان منطقة زاوبروجيه”.

وأضاف: “نحن الآن نجري العمل التحضيري من أجل أن يكون الاستفتاء شرعيا وشفافا، وقد وقعت مرسوما بشأن إنشاء لجنة انتخابات لمنطقة زابوروجيه من أجل حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين”.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 25 أيار/مايو الماضي، مرسوما يسمح بتسهيل إجراءات حصول سكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون على الجنسية الروسية.

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أمس, 03:58 GMT
وسيطر الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح الجيش الأوكراني على إقليم خيرسون بأكمله جنوبي البلاد، وجزء من آزوف في منطقة زابوروجيه.

وتم تشكيل إدارات عسكرية – مدنية في المناطق، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، واستؤنفت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.

وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أعلن في وقت سابق، أن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة، والهدف هو أن تنضم إلى روسيا.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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