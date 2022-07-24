ليبيا نيوز

الاتحاد الليبي لكرة اليد يشارك في بطولة افريقيا للاشبال و للشباب التي ستقام في رواندا والفرصة مواتية للتأهل لكأس العالم .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 يوليو 2022 (وال)- تشارك  ليبيا في بطولة افريقيا للاشبال لكرة اليد التي ستقام في رواندا خلال الفترة من 20 الى29 . 8 . 2022 وبطولة افريقيا للشباب خلال الفترة من 30. 8 الى 6.. 9 . 2022 والمؤهلين لكاس العالم ..

 المدير التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة اليد  عزيز المقطوف اكد ان هذه المشاركة تعد فرصة مواتية امام  الاشبال والشباب   للتأهل لكأس العالم القادمة  لما يمتلكه الفريق في كلا  الفئتين من لاعبين مميزين .

ووجه المقطوف نداء الى حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الرياضة  بتوفير الامكانيات التي تؤهل الفئتان  للظهور بمستوى يشرف الرياضة الليبية  باقامة المعسكرات أو  غيرها من الامكانيات التي تساعد  على اقتلاع احدى ورقات الترشح الى نهائيات كاس العالم  .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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