الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عالمية بعد تفشي جدري القردة في أكثر من 70 دولة.

جنيف 23 يوليو 2022 (وال)- أعلنت منظمة الصحة العالمية ، اليوم السبت ، فرض حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القردة ، والتصنيف هو أعلى تنبيه يمكن أن تصدره المنظمة.

وأكدت المنظمة أن مديرها العام ” تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ” أطلق أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة.

وأشارت إلى أن انتشار جدري القردة يبقى تحت السيطرة في العالم عدا في أوروبا حيث تزيد المخاطر ، مشيرة إلى أن مرض جدري القردة انتشر في أكثر من 70 دولة.

وأكد “تيدروس أدهانوم غيبرييسوس” أن المنظمة سجلت أكثر من 16000 إصابة بجدري القرود في 75 دولة ، مؤكدا أن خمسة أشخاص توفوا نتيجة لتفشي المرض.

وصرح بأن لجنة الطوارئ لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف تفشي جدري القرود على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، ومع ذلك قال إن تفشي المرض انتشر في جميع أنحاء العالم بسرعة وقرر أنه بالفعل مصدر قلق دولي.

وأضاف أن “تقييم منظمة الصحة العالمية هو أن خطر الإصابة بجدري القردة معتدل على مستوى العالم وفي جميع المناطق باستثناء المنطقة الأوروبية حيث تم تقييم الخطر على أنه مرتفع.

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