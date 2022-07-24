إدارة الاعلام والاتصال بحكومة الوحدة تحذر من نشر الاخبار المزيفة والمزورة .

طرابلس 23 يوليو 2022م ( وال ) – أهابت إدارة الاعلام والاتصال بحكومة الوحدة الوطنية بوسائل الاعلام تحري الدقة في نقل الاخبار والتعامل مع المصادر مباشرة .

وكشفت الإدارة في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” عن رصدها حملة من الاخبار المزيفة والمزورة تنشرها عدد من الصفحات غير منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الإدارة في بيانها إن الحملة ازدادت شدتها اليوم لتستهدف مدنا بعينها للتشويش على الرأي العام والاضرار بمؤسسات الدولة.

وأكدت إدارة الاعلام والاتصال بأن فريق الرصد التابع لها جمع عديد المنشورات التي تظهر أن الحملة ممنهجة ومنظمة بأجندة سياسية حزبية وليست عشوائية مستخدمين في ذلك خطاب الكراهية والتحريض وتزييف المعلومات.

وأضافت بأنه تم رفع تقريرا فنيا للأجهزة الأمنية المعنية لتتبع الامر والتعامل معه وفقا لما ينص عليه القانون وفق نص البيان.

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