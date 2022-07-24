الوطنية للنفط تعلن البدء بضخ الغاز من حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير.

طرابلس 23 يوليو 2022م ( وال ) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت البدء في عملية ضخ الغاز من حقل الفارغ أكبر حقول الغاز في ليبيا إلى محطة كهرباء السرير.

وقالت المؤسسة في ايجاز صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية إن هذه العملية ستساهم في تخفيف ساعات طرح الاحمال الكهربائية مع دخول محطة السرير الكهربائية للشبكة.

وأكد أن ذلك يأتي في الوقت الذي يقترب فيه إنتاج النفط الخام من المليون برميل يوميا مع استمرار العمل للوصول الى مليون ومائتي ألف برميل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويقع حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط، على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من حقل جالو.

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