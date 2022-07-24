وصول وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة لإجراء محادثات مع القيادة المصرية

موسكو – سبوتنيك . وقالت زاخاروفا عبر حسابها بتطبيق “تليغرام”: “سيعقد لافروف غدا محادثات مع القيادة المصرية. يبدأ وزير الخارجية الروسية جولته إلى الدول الأفريقية بزيارة هذا البلد الصديق”.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.